Sollevamento pesi, Mondiali 2018: Mirko Zanni a caccia dell’impresa nel gruppo B dei 67 kg, domani si assegnano tre titoli iridati

I Campionati del Mondo 2018 di sollevamento pesi in corso di svolgimento ad Ashgabat (in Turkmenistan) proseguiranno domani con la terza giornata del programma, in cui si concluderanno le competizioni di tre categorie di peso e l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con Mirko Zanni. Il 21enne nativo di Pordenone sarà impegnato nel gruppo B dei -67 kg per andare a caccia di uno storico bis dopo il bronzo nello strappo ottenuto l’anno scorso ad Anaheim.

L’azzurro gareggerà nel gruppo B con una giornata d’anticipo rispetto al primo gruppo di merito, perciò non avrà particolari punti di riferimento su cui basarsi in ottica medaglia e questo aspetto potrebbe condizionare la strategia di gara del nostro portacolori. Zanni partirà con i favori del pronostico nel suo raggruppamento in particolare nella classifica di strappo, ma ovviamente dovrà alzare l’asticella il più possibile per mettere pressione ai suoi veri rivali nella lotta per il podio che sono inseriti nel gruppo A. Il friulano classe ’97 deve provare a replicare una misura simile ai 144 kg che gli è valso il bronzo nei -69 kg nell’ultima rassegna iridata per poter sperare nel colpo grosso nello strappo, mentre il discorso si fa molto più complicato nello slancio e nel totale, in cui la differenza con l’elite della specialità è ancora tangibile.

Nella “finale” dei -49 kg femminili si preannuncia una gara molto equilibrata con diverse atlete in lotta per il podio e per la vittoria, tra cui la nordcoreana Ri Song Gum, l’indonesiana Agustiani, le cinesi Jiang e Hou, la dominicana Piron Candelario e le thailandesi Tanasan e Pramongkhol. Nel gruppo A della categoria -61 kg maschile la bagarre per il primo posto sembra ristretta a tre sollevatori che hanno dichiarato la medesima misura al momento dell’iscrizione (310 kg): si tratta del colombiano Mosquera Vakencia, del vietnamita Thach e del cinese Qin. L’ultima gara del programma di domani vedrà la sfida tra la thailandese Srisurat e la rumena Iovu per il titolo nei -55 kg femminili. Le outsider saranno la kazaka Chinshanlo e le cinesi Zhang e Li, che proveranno ad inserirsi sul podio sia nelle classifiche di specialità sia in quella di totale.













Foto: FIPE