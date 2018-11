Sollevamento pesi, Mondiali 2018: le thailandesi dominano nei -49 kg con Pramongkhol nel totale e nello slancio. Attardate le azzurre

La thailandese Chayuttra Pramongkhol si è laureata campionessa iridata nei -49 kg femminili in occasione della prima “finale” della terza giornata dei Mondiali 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat, in Turkmenistan. La 23enne thailandese ha conquistato la medaglia d’oro di totale (209 kg) e di slancio (120), mentre è rimasta ai piedi del podio nello strappo con un quarto posto. La Thailandia si può comunque “consolare” grazie alla vittoria di strappo di Sopita Tanasan (con 93 kg), che in seguito ha faticato nella seconda parte di gara chiudendo in quarta posizione assoluta nella combinata a cinque kg dal podio. Tris di argenti per la cinese Zhihui Hou, che totalizza 208 kg di totale (93+115) rimanendo alle spalle di Pramongkhol per appena una lunghezza. La Cina ha di fatto monopolizzato i due gradini del podio laterali dei tre eventi, con Huihua Jiang che ha portato a termine una gara molto solida raccogliendo tre bronzi con 206 kg di totale (92+114).

Le azzurre Giorgia Russo e Giulia Imperio avevano gareggiato ieri rispettivamente nei gruppi B e C della categoria -49 kg, quindi hanno dovuto aspettare lo svolgimento della gara del gruppo A per conoscere il rispettivo piazzamento definitivo nella rassegna iridata. Giulia ha chiuso in 27ma piazza assoluta con 151 kg, frutto di uno strappo da 65 e di uno slancio da 86 kg, mentre Giorgia si è classificata 23ma con un totale di 163 kg, ottenuti con 70 kg di strappo e 93 di slancio.













Foto: FIPE