Softball, la European Premiere Cup 2019 si svolgerà a Bollate

Arrivano buone notizie dalla European Softball Federation (ESF): l’edizione 2019 della European Premiere Cup si svolgerà in Italia, a Bollate. Si tratta della seconda occasione consecutiva in cui ciò accade, dal momento che quest’anno la manifestazione si è svolta a Forlì.

Alla principale coppa europea del calendario del softball di club prenderanno parte sia le padrone di casa di Bollate che lo Specchiasol Bussolengo, che detiene il titolo.

Sono state inoltre rivelate le altre sedi delle coppe europee in programma nella prossima annata: la Women’s Cup si terrà a Dupnitsa, in Bulgaria, mentre è emerso un ballottaggio a due, tra Praga e Moergestel, per avere in casa propria la Winners Cup.













Credits: FIBS / K73-Oldmanagency