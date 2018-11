Snowboard, Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018: decimo posto per Alberto Maffei nel Big Air. Successo per i giapponesi Takeru Otsuka e Reira Iwabuchi

Alberto Maffei chiude al decimo posto la gara di Big Air a Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di snowboard. Il 23enne azzurro, che si era qualificato con il quinto posto in batteria, non è riuscito a brillare nell’atto conclusivo, realizzando solamente uno score di 22.75 nella run 2. Erano stati invece eliminati nelle qualificazioni tutti gli altri italiani in gara.

Successo per il giapponese Takeru Otsuka, che si impone con il punteggio di 186.75 e appaia al comando della classifica di specialità lo statunitense Chris Corning, che si deve accontentare del secondo posto con 185.00 punti. Completa il podio il finlandese Kalle Jarvilehto a 179.75. Si piazzano poi nell’ordine il giapponese Ruki Tobita (174.25), il norvegese Marcus Kleveland (170.50), l’olandese Niek Velden Van Der (168.00), il finlandese Roope Tonteri (164.75), il neozelandese Tiarn Collins (152.50), l’austriaco Clemens Millauer (112.25) e infine il nostro Maffei.

Nella gara femminile, dove non erano presenti azzurre, secondo successo consecutivo per la giapponese Reira Iwabuchi, che rafforza la leadership in classifica. Iwabuchi vince di un soffio il duello con la connazionale Miyabi Onitsuka, realizzando 166.50 punti contro i 165.00 dell’avversaria. Sul terzo gradino del podio sale la campionessa olimpica, l’austriaca Anna Gasser con 159.50. Seguono poi la svizzera Lia-Mara Boesch (145.25), la norvegese Silje Norendal (130.75) e la ceca Sarka Pancochova (36.50).













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo