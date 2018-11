Snowboard, Coppa del Mondo Big Air 2019: a Pechino vincono Sven Thorgren e Anna Gasser

Si è svolta a Pechino la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di snowboard Big Air. In Cina gli azzurri non sono riusciti a brillare, venendo tutti eliminati nelle qualificazioni di ieri. Il migliore è stato Emiliano Lauzi, che ha chiuso in 20ma posizione con 72,25 punti, alle sue spalle Nicola Liviero in 25ma (51.25) e Emil Zulian in 34ma (25.75). Andiamo invece a scoprire chi sono stati i protagonisti delle finali odierne.

Al maschile lo svedese Sven Thorgren conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Il 24enne scandinavo, dopo aver chiuso al primo posto le qualifiche, ha dominato anche la finale con il punteggio di 184.00. Secondo posto con 176.25 punti per il giapponese Takeru Otsuka, che rafforza la leadership della classifica di specialità, visto il nono posto dello statunitense Chris Corning (97.25). Sul terzo gradino del podio sale invece l’austriaco Clemens Millauer con 169.00.

Nella gara femminile la campionessa olimpica Anna Gasser conquista il primo successo stagionale. La 27enne austriaca si è imposta nettamente in finale con il punteggio di 182.25, mettendosi alle spalle la giapponese Miyabi Onitsuka, che si ferma a 176.00. Completa il podio la canadese Laurie Blouin a 156.00. Giornata no invece per la giapponese Reira Iwabuchi, che dopo aver vinto le prime due tappe, chiude solamente al sesto posto oggi con 137.50 e viene raggiunta nella classifica di specialità da Onitsuka.













alessandro.farina@oasport.it

Foto: Pier Colombo