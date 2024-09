Snowboard, azzurri dello slopestyle eliminati in qualificazione nell’opening di Coppa del Mondo a Cardrona

Nell’ultimo weekend si è disputata a Cardrona (in Nuova Zelanda) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard specialità slopestyle. Un appuntamento avaro di soddisfazioni per l’Italia, rimasta lontana dalle posizioni di vertice in entrambe le competizioni (maschile e femminile) senza portare nessun atleta in finale.

Delusione soprattutto per Ian Matteoli, già capace di salire sul podio nel circuito maggiore il 17 dicembre 2022 nel big air di Copper Mountain (e quarto lo scorso 15 marzo nello slopestyle di Tignes), che non è andato oltre un negativo 26° posto nella prima heat di qualificazione valevole per la 53ma piazza assoluta con 10.50 punti.

Nicola Liviero ha dato forfait, mentre nel settore femminile Marilù Polizzi si è inserita in 15ma posizione con 38.91 punti mancando il pass per l’ultimo atto. In realtà entrambe le finali sono state cancellate causa maltempo, rendendo decisivo l’esito delle qualificazioni per il risultato conclusivo dell’evento.

Tra gli uomini ha trionfato il canadese Cameron Spalding davanti al norvegese Mons Roisland e al padrone di casa neozelandese Rocco Jamieson, mentre in campo femminile la giapponese Kokomo Murase ha vinto precedendo la britannica Mia Brookes e l’americana Rebecca Flynn.