Snowboard, Coppa del Mondo Big Air: italiani eliminati in qualifica a Pechino, guida Thorgren

A Pechino (Cina) sono andate in scena le qualifiche della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard big air. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per i tre azzurri impegnati nel turno eliminatorio, i nostri portacolori non sono riusciti a qualificarsi all’atto conclusivo che si disputerà domani: Emiliano Lauzi ha chiuso in 20esima posizione (72.25, ottavo nella prima heat a 12.75 punti dal pass per la finale), Nicola Liviero 25esimo (51.25), Emil Zulian 34esimo (25.75). Il punteggio più alto di qualifica è stato ottenuto dallo svedese Sven Thorgren (93.25) che si è imposto nella seconda heat davanti allo statunitense Chris Corning (91.00), terzo posto per il giapponese Takeru Otsuka (91.00 per il vincitore a Modena-Skipass, oggi primo nella heat 1).

QUALIFICHE BIG AIR: TOP TEN E ITALIANI

1. THORGREN Sven SWE H2 93.25

2. CORNING Chris USA H2 91.00

2. OTSUKA Takeru JPN H1 91.00

4. PARROT Max CAN H1 90.25

5. KLEVELAND Marcus NOR H1 89.25

6. OKUBO Yuri JPN H2 88.75

7. MILLAUER Clemens AUT H2 88.00

8. TOBITA Ruki JPN H1 87.25

8. COLLINS Tiarn NZL H2 87.25

10. RINNEKANGAS Rene FIN H1 85.00

20. LAUZI Emiliano ITA H1 72.25

25. LIVIERO Nicola ITA H2 51.25

34. ZULIAN Emil ITA 25.75