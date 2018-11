Snowboard, Coppa del Mondo 2019: seconda gara stagionale a Modena Fiere per il big air, attenzione a Maffei

Riparte la Coppa del Mondo di snowboard, sempre per quanto riguarda la specialità del Big Air, dopo la tappa di apertura che c’è stata nel mese di settembre in Nuova Zelanda, a Cardrona. Si ricomincia in grande stile dall’Italia: ci si sposta da Milano a Modena Fiere, nel week-end in scena le prove sia per quanto riguarda il maschile che il femminile (in contemporanea sarà in scena anche lo sci freestyle). Sabato al mattino le qualificazioni, mentre alla sera le finali: in gara le migliori sei donne e i migliori dieci uomini.

Al maschile in apertura il protagonista è stato Chris Corning: il giovane statunitense si è imposto sul giapponese Takeru Otsuka e sul norvegese Mons Roisland. Ovviamente in una specialità così aleatoria difficile delineare i favoriti, ma i tre sul podio in Nuova Zelanda hanno dimostrato di essere già in forma in questo inizio di stagione anticipato. Attenzione agli italiani: il grande protagonista potrebbe essere Alberto Maffei, già protagonista alle Olimpiadi, e dodicesimo in terra oceanica. Come ha detto Nicola Dioli, altro portacolori azzurro, in esclusiva alla FISI: “Secondo me il grande protagonista di questa stagione potrebbe essere Alberto Maffei: l’anno scorso ha fatto benissimo, è andato alle Olimpiadi e spero che riesca a esplodere”. Al via anche Loris Framarin, Elia Fuser, Marco Kerschhackl, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero e Emil Zulian.

Tra le donne show tutto giapponese in Nuova Zelanda: Reira Iwabuchi ha battuto la connazionale Myiabi Onitsuka. Terza la slovacca Klaudia Medlova. Novità tra le fila azzurre: anche l’Italia schiera una una snowboarder, Margherita Meneghetti, classe 2000.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo