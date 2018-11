Snowboard, Coppa del Mondo 2019: Alberto Maffei vola in finale nel Big Air a Modena Skipass

Torna la Coppa del Mondo di snowboard con il secondo appuntamento stagionale per il Big Air dopo l’esordio in Nuova Zelanda in quel di Cardrona. Lo spettacolo è andato in scena in Italia, nello scenario di Modena Skipass. Nella mattinata le qualifiche, in serata invece ci sarà spazio per le finali al maschile e al femminile.

Il Bel Paese può esultare con il maggior esponente azzurro nella disciplina. Gran salto per Alberto Maffei: 83,50 nella run 1 che vale il nono punteggio complessivo (i primi dieci snowboarder accedevano alla finale). Stasera dunque il classe 1995 andrà a giocarsi le posizioni di rilievo. Miglior parziale per il leader di Coppa Chris Corning: il giovane statunitense timbra un super 91,50 che lo candida nuovamente a favorito dopo il successo in quel di Cardrona. Non troppo distanti però ci sono i coetanei Ruki Tobita (Giappone, 89,75) e Markus Kleveland (Norvegia, 89,25).

Niente da fare per gli altri azzurri. Diciannovesimo Emiliano Lauzi, trentaseiesimo Nicola Dioli, 37mo Marco Kerschhackl, 39mo Emil Zulian, 45mo Loris Framarin, 46mo Nicola Liviero, 48mo Elia Fuser.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo