Skeleton, Intercontinental Cup 2018-2019: Margaglio e Cecchini nella top-10 della tappa d’apertura a Innsbruck

La tappa tappa inaugurale dell’Intercontinental Cup, che si è tenuta sulla pista austriaca di Innsbruck, ha riservato due ottimi risultati ai colori azzurri. Joseph Luke Cecchini ha ottenuto un nono posto nella gara maschile vinta dal britannico Craig Thompson in 1’45″44 a precedere il connazionale Marcus Wyatt, staccato di 0″02, e il tedesco Kilian Freiherr Von Schleinitz, distanziato di 0″19. L’azzurro di origine canadese si è reso protagonista di due manches di buon livello, senza errori particolari, centrando il miglior risultato della carriera in questa manifestazione con un ritardo di 1″19. Diciottesimo posto invece Manuel Schwaerzer a 2″08, assai sfavorito dalla fase di spinta.

Nella gara femminile Valentina Margaglio ha centrato anche lei la top-10, giungendo nona, ma soprattutto siglando il secondo e terzo tempo di spinta in entrambe le manche, in una prestazione influenzata anche da un errore di guida nella prima run. La prova ha sorriso all’austriaca Janine Flock in 1’47″78 che si è imposta davanti alla britannica Laura Deas, a 42 centesimi dalla vetta, e alla tedesca Sophia Griebel, terza a 60 centesimi.

Ordine d’arrivo gara maschile Intercontinental Cup Innsbruck (Aut):

1 GBR Thompson Craig 1:45.44

2 GBR Wyatt Marcus 1:45.46 (+0.02)

3 GER Freiherr Von Schleinitz Kilian 1:45.63 (+0.19)

3 KOR Jung Seunggi 1:45.63 (+0.19)

5 AUT Maier Samuel 1:45.84 (+0.40)

6 GER Rady Dominic 1:45.92 (+0.48)

7 KOR Kim Jisoo 1:46.14 (+0.70)

8 RUS Veselov Egor 1:46.62 (+1.18)

9 ITA Cecchini Joseph Luke 1:46.63 (+1.19)

9 AUT Auer Florian 1:46.63 (+1.19)

18 ITA Schwaerzer Manuel 1:47.52 (+2.08)

1 AUT Flock Janine 1:47.78

2 GBR Deas Laura 1:48.20 (+0.42)

3 GER Griebel Sophia 1:48.38 (+0.60)

4 USA Henry Megan 1:48.43 (+0.65)

5 SUI Gilardoni Marina 1:48.61 (+0.83)

6 CZE Fernstaedt Anna 1:48.65 (+0.87)

7 GBR Pittaway Ashleigh Fay 1:48.76 (+0.98)

7 BEL Meylemans Kim 1:48.76 (+0.98)

9 ITA Margaglio Valentina 1:48.81 (+1.03)

10 RUS Shlapak Anastasia 1:49.11 (+1.33)













Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com