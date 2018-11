Short track, Coppa del Mondo Almaty 2018: i convocati dell’Italia. Martina Valcepina riferimento azzurro

La Nazionale italiana di short track si ritrova a Courmayeur, dove da oggi ha preso il via il sesto raduno della compagine nostrana. Reduce dagli ottimi risultati ottenuti con la staffetta maschile (sesta e quarta nei primi due round) nei primi due appuntamenti in Coppa del Mondo,la selezione tricolore ha ripreso il proprio lavoro e la coppia tecnica formata da Anthony Barthell e Assen Pandov ha diramato l’elenco dei convocati alla prossima tappa di Coppa, che si terrà dal 7 al 9 dicembre ad Almaty in Kazakistan.

L’elenco dei convocati

Mattia Antonioli(Esercito), Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Andrea Cassinelli (Velocisti Ghiaccio Torino), Yuri Confortola(C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena), Davide Viscardi (Esercito), Marco Giordano (C.S. Esercito), Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel(Sporting Club Pergine), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Lucia Peretti (Esercito), Gloria Ioriatti (C.P. Pinè) e Pietro Sighel (Sporting Club Pergine).

Fari puntati, come ovvio, su Martina Valcepina. La 26enna nativa di Sondalo, vista l’assenza di Arianna Fontana che probabilmente tornerà nel 2019, è il riferimento della squadra e il podio avvicinato (quarto posto) nei 500 metri sul ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) parla chiaro. Ci si aspettano dei miglioramenti anche dalla prova a squadra femminile dal momento che, nelle prime due uscite, anche per un pizzico di sfortuna i risultati non sono stati come quelli degli uomini.













