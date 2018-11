Short track, Coppa del Mondo 2018-2019: prima tappa a Calgary. Sfida tra padroni di casa e coreani, l’Italia punta su Martina Valcepina

Domani comincia ufficialmente la Coppa del Mondo 2018-2019 di short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante.

Probabilmente sarà una grande sfida tra i padroni di casa del Canada e la Corea del Sud. I nordamericani vogliono assolutamente brillare davanti ai loro tifosi e puntano tantissimo sulla fortissima Kim Boutin al femminile e su Charles Hamelin e Samuel Girard in campo maschile. Loro tre saranno protagonisti in tutte le gare del fine settimana ed intrecceranno i loro pattini soprattutto con i due vincitori nella passata stagione della classifica Overall, Choi Min Jeong e Hwang Dae Heon. Corea del Sud che al femminile potrà contare anche su Shim Suk Hee, anche lei competitiva in tutte le distanze.

Non solo Canada e Corea, ma sono tante le Nazioni che hanno atleti in grado di competere per la vittoria. Soprattutto l’Olanda, che presenta davvero uno squadrone in quel di Calgary: in campo femminile scenderanno sul ghiaccio Yara Van Kerkhof, Lara Van Ruijven e Suzanne Shulting, mentre al maschile la stella sarà Sjinkie Knegt. Torna a gareggiare dopo un’Olimpiade disastrosa anche la britannica Elise Christie, che deve assolutamente riscattare una stagione passata difficile, condizionata da infortuni e con una rassegna olimpica che l’ha vista con più squalifiche che risultati. Sempre in campo maschile da tenere in grande considerazione ci sono il cinese Wu Dajing (soprattutto nei 500m e 1000m) e poi gli ungheresi Liu Shaoang e Liu Shaolin Sandor.

E l’Italia? Sicuramente l’assenza di Arianna Fontana peserà molto sul rendimento della squadra azzurra. Sarà l’esordio ufficiale del nuovo corso tecnico di Anthony Barthell (donne) ed Assen Pandov (uomini). La punta di diamante a Calgary sarà Martina Valcepina. La valtellinese è reduce da una stagione molto positiva con due ori agli Europei ed il secondo posto nella classifica Overall, senza dimenticare i podi ottenuti in Coppa del Mondo e l’argento nella staffetta alle ultime Olimpiadi.

Attesa anche per le staffette: quella femminile vuole confermarsi nonostante non ci sia Fontana, quella maschile ha grande voglia di riscatto dopo una stagione passata molto difficile e poi c’è anche quella mista, che rappresenta la grande novità della stagione ed è ovviamente una gara ancora tutta da decifrare.













foto: Renzo Brico