Short Track, Coppa del Mondo 2018-2019: Martina Valcepina a caccia della finale nei 500m a Salt Lake City

La Coppa del Mondo di short track resta in Nord America. Dopo l’esordio stagionale in Canada a Calgary, da venerdì 8 a domenica 10 Novembre si svolgerà la seconda tappa negli Stati Uniti d’America a Salt Lake City.

In terra canadese al femminile si è assistito ad una straordinaria prestazione della squadra olandese con la doppietta di Suzanne Schulting (1000m e 1500m) e la vittoria di Lara Van Ruijven nella seconda prova dei 500m. Non sono mancate le sorprese come il successo nella prima serie dei 500m della polacca Maliszewska o della Russia nella staffetta, ma soprattutto si è assistito ad un clamoroso zero nelle vittorie da parte della Corea del Sud.

Una squadra sudcoreana che a Salt Lake City andrà alla caccia del pronto riscatto, visto che il successo è mancato oltre che al femminile anche in campo maschile. Il cinese Wu Dajing ha dominato totalmente nelle due prove dei 500m, centrando un eccezionale tris con anche la staffetta mista, ma è stata soprattutto l’Ungheria a prendersi il palcoscenico con la vittoria di Shaoang Li nei 1000m e soprattutto con la staffetta.

Si prospetta, dunque, un secondo appuntamento stagionale veramente molto intenso e che obbliga Canada e Corea del Sud a reagire dopo un esordio sottotono. Olanda ed Ungheria vogliono confermarsi al vertice e possono sfruttare anche la doppia serie nei 1000m. Nella prova più veloce dei 500m al maschile Wu Dajing non sembra davvero avere rivali, mentre al femminile può succedere davvero di tutto e il gruppo delle possibili candidate alla vittoria finale.

Tra queste c’è sicuramente Martina Valcepina, che a Calgary ha conquistato un quinto posto (vittoria della Finale B) nella seconda serie, dopo essere stata squalificata nella prima. La valtellinese punta ad entrare in finale per poi giocarsi la vittoria o comunque un piazzamento sul podio.

Nell’esordio stagionale sono arrivate anche indicazioni positive dalle giovani azzurre, che cercano conferme anche a Salt Lake City. Lo stesso vale in campo maschile per Yuri Confortola e Tommaso Dotti, che possono sfruttare la doppia serie dei 1000m. Le due staffette hanno entrambe centrato la finale B e sperano almeno di ripetere lo stesso risultato in chiave qualificazione al Mondiale.













Foto: Renzo Brico