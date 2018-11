Short track, Arianna Fontana verso il rientro: “Chiarita con la Federazione. Io, testimonial della candidatura olimpica”

Arianna Fontana sembra essere pronta al grande rientro sul ghiaccio. La Campionessa Olimpica si trova attualmente negli USA dove vive e si allena con il marito Anthony Lobello, il suo ritorno in gara dovrebbe avvenire a gennaio. Fino a poco tempo fa i rapporti con la FISG erano abbastanza tesi perché la 28enne aveva discusso le scelte effettuate il merito allo staff dello short track ma ora tutto sembra essersi risolto come ha dichiarato a Il Giorno: “Quando sono rientrata in Italia ho avuto un incontro voluto dalla FISG con CONI e Guardia di Finanza. Ci siamo confrontati, chiariti e ora…diamo tempo al tempo“.

Fontana potrebbe vincere la nona medaglia a cinque cerchi a Pechino 2022 e sarebbe un record, l’atleta non si tira indietro: “Beh, perché no?“. La pattinatrice ha rivelato di essere rimasta in forma durante questo periodo di pausa e adesso di allena quotidianamente, anche un paio di volte al giorno.



Arianna sarà anche testimonial della candidatura italiana per le Olimpiadi Invernali 2026: “Sono felicissima. Ho vissuto i Giochi di Torino sulla mia pelle, unici. Spero davvero si riesca a portare il più grande evento dello sport mondiale nel nostro Paese. A breve avrò un incontro con Giovanni Malagò e sono sicura che penseremo a un piano d’azione vincente“.

Il futuro dello short track in Italia?: “In molti non conoscevano questo sport e mi hanno scritto da tutta Italia perché vorrebbero provarlo, ma non ci sono strutture o società. C’è futuro perché esiste interesse. E’ sempre il momento giusto per allargare il bacino di questa e di molte altre discipline“. Poi sui suoi compagni che hanno già gareggiato in Coppa del Mondo: “Ci sono i veterani, che hanno esperienza, e le matricole, cui l’esperienza ovviamente manca. Ma se la faranno, gareggiando“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico