Serie A, i risultati delle partite di oggi (11 novembre). Roma-Sampdoria 4-1, vince l’Empoli, pari del Chievo

Si sono giocate tre partite nel pomeriggio valide per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il piatto forte era Roma-Sampdoria, i giallorossi si sono imposti con un roboante 4-1 riuscendo così a risalire la classifica e a rilanciarsi nella lotta per il quarto posto: Juan Jesus ha sbloccato il risultato al 19′ con una bella azione, al 59′ il raddoppio firmato da Schick in pieno stile gol dell’ex, poi si è scatenato El Shaarawy che è andato a segno con una pregevole doppietta (stupendo il gol al 72′ con un pallonetto in area di rigore, poi il sigillo al 93′), inutile il gol della bandiera di Defrel all’89’.

Finalmente il Chievo di Ventura riesce a sbloccarsi e incamera un punto contro il Bologna riuscendo a tornare a quota 0 in classifica. I gialloblù, di fronte al pubblico di casa, sono riusciti inizialmente a ribaltare il vantaggio di Santader al 3′ grazie al rigore trasformato da Meggiorini al 20′ e alla marcatura di Obi al 45′, poi però Orsolini ha pareggiato al 56′. Fondamentale vittoria dell’Empoli in ottica salvezza: i toscani si sono imposti per 2-1 sull’Udinese, Zajc e Caputo hanno trovato il gol a cavallo dei due tempi e Pussetto non ha potuto nulla all’81.

RISULTATI 12^ GIORNATA SERIE A:

Frosinone-Fiorentina 1-1 (venerdì)

Torino-Parma 1-2 (sabato)

SPAL-Cagliari 2-2 (sabato)

Genoa-Napoli 1-2 (sabato)

Atalanta-Inter 4-1

Chievo-Bologna 2-2

Empoli-Udinese 2-1

Roma-Sampdoria 4-1

Sassuolo-Lazio ore 18.00

Milan-Juventus ore 20.30

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 31*, Napoli 28, Inter 25, Milan 21*, Lazio 21*, Roma 19, Sassuolo 18*, Atalanta 18, Fiorentina 17, Torinon 17, Parma 17, Sampdoria 15, Cagliari 14, Genoa 14, SPAL 13, Bologna 10, Udinese 9, Empoli 9, Frosinone 7, Chievo 0.