Sebastian Vettel, Test Abu Dhabi F1: “Le gomme? Non ho sentito grandi cambiamenti. Bene la hypersoft”

Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nel primo giorno di Test Pirelli 2018 ad Abu Dhabi. Il pilota della Ferrari ha avuto qualche contrattempo nel corso della giornata ed è rimasto a lungo ai box ma il cronometro lo ha premiato e soprattutto può ritenersi soddisfatto per le informazioni raccolte in merito agli pneumatici che verranno utilizzati il prossimo anno.

Il programma di lavoro è stato compresso in appena 69 giri ma il quattro volte campione del mondo è comunque riuscito a provare medie, soft, ultrasoft e hypersoft: “Non ho sentito grandi cambiamenti rispetto alle gomme 2018 – ha dichiarato a it.motorsport.com – ma parliamo di una sensazione iniziale. Oggi abbiamo avuto alcuni problemi ed abbiamo perso del tempo necessario per riparare le componenti rotte in pista. Ma al di là di questo imprevisto la sensazione è che le gomme sembrano funzionare, e sono anche abbastanza simili alle precedenti”.



Il teutonico analizza ulteriormente le gomme: “La hypersoft è una mescola che è andata bene. Come ho detto le differenze erano piuttosto piccole. Parlando con Pirelli penso che l’intera banda sia un po’ più unita, so che la hypersoft è più vicina al resto della gamma, così come la hard, che non abbiamo usato. L’impressione è che la gamma si sia compattata maggiormente, ma la risposta definitiva l’avremo il prossimo anno. Molto dipenderà anche dalle decisioni che prenderà la Pirelli in merito a quali mescole utilizzare pista per pista”.

Quelli di oggi sono stati gli ultimi chilometri di Vettel con la Ferrari SF71H: “Mi mancherà non averci vinto insieme il quinto titolo Mondiale! Ma abbiamo combattuto per questo per la maggior parte della stagione”.













