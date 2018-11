MotoGP, Andrea Dovizioso su Jorge Lorenzo: “La gente matura si parla di persona”

Non accenna a placarsi la polemica tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, esplosa col forfait dello spagnolo nel sabato del GP della Malesia. Dopo una surreale battaglia via social e non solo tra i piloti della Ducati, il pilota italiano ha affermato all’EICMA di Milano un concetto semplicissimo, senza girarci troppo intorno: “Non ho alcun problema, la gente matura si parla di persona“.

Questa dichiarazione giunge dopo che Lorenzo aveva dichiarato: “Le dichiarazioni di Dovi mi sorprendono e non penso che lui abbia ragione. La Ducati ci ha detto a Brno di non parlar male l’uno dell’altro e per tutta risposta Andrea ha detto quello che sapete. Non voglio alimentare la polemica, ma sapete quello che penso“.

La Ducati ha trovato il modo di parlare a entrambi i piloti, sebbene separatamente. A fare il punto è il direttore sportivo Paolo Ciabatti: “Ci siamo riuniti con i due piloti in modo separato, ma non c’è un incendio da spegnere. Come ho già detto, il team è più importante dell’ego di ciascuno. In fin dei conti, Jorge e Andrea sono umani e, in situazioni particolari, possono avere reazioni inappropriate. In questo caso non si sono comportati bene, ma c’è rispetto tra di loro e quel che importa è che si lavori perché la situazione ritorni entro la sana rivalità sportiva“. Ancora: “E’ chiaro che le dichiarazioni di Andrea non sono state gradite, e quindi abbiamo visto la reazione di Jorge. Abbiamo già parlato con entrambi. In Malesia Andrea ha fatto un commento che non era necessario, ma abbiamo chiarito qualunque dubbio“.













federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo