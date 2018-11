Sebastian Vettel, GP Brasile F1 2018: “Non sono contento, perso il Mondiale con Mercedes: più forti di noi”

Sebastian Vettel non è mai riuscito a essere protagonista durante il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos. Il pilota della Ferrari non è andato oltre una deludente sesta posizione al termine di una gara in cui non è mai riuscito a ingranare: scattato dalla seconda piazzola alle spalle del futuro vincitore Lewis Hamilton, il tedesco si è visto sorpassare rapidamente da Valtteri Bottas e poi da Max Verstappen, concludendo così nelle retrovie.



Le dichiarazioni rilasciate da Sebastian Vettel al termine della gara esprimono tutta la sua amarezza: “È stato un GP difficile, non sono contento del piazzamento, ma ho cercato di fare il massimo. Le gomme posteriori non avevano blistering, ma erano molto difficili da gestire sul rettilineo e la macchina era difficoltosa da guidare e le Soft al via non sono state un vantaggio perché le Supersoft hanno retto più a lungo di quanto ci potessimo aspettare: speravamo fosse un aiuto, ma alla fine è stato uno svantaggio. Sono però contento del podio di Kimi, anche se abbiamo perso il mondiale costruttori contro la Mercedes: loro quest’anno sono stati più forti di noi e possiamo solo fare le nostre congratulazioni“.













dichiarazioni da gazzetta.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI