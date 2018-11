Scommesse Champions League, le quote per Inter-Barcellona e Napoli-Psg

Un martedì sera di grande calcio ci apprestiamo a vivere. La Champions League tornata protagonista per la quarta giornata di incontri della fase a gironi e i match accattivanti non mancano. Ci riferiamo in particolare a Inter-Barcellona e a Napoli-Psg.

La sfida di San Siro, valida per il gruppo B della massima competizione europea per club, ha attirato l’attenzione di tutti ed è previsto un incasso record nell’impianto meneghino. L’inter, reduce da 7 vittorie consecutive in campionato, vuol prendersi la rivincita contro gli spagnoli, che vinsero 2-0 al Camp Nou. Un ko netto frutto del gioco brioso e tecnico degli iberici al cospetto di una compagine nerazzurra un po’ dimessa, specie nel primo tempo. Alla “Scala del calcio” quindi gli uomini di Luciano Spalletti vogliono centrare i tre punti e dimostrare di potersela giocare con tutti. Secondo i book-maker però i favori del pronostico spettano sempre agli ospiti fissando l’1 a 3.60, la X a 3.50 e il 2 a 2.05. Evidentemente il peso delle 11 partite senza sconfitte ai gironi di Champions (9 vittorie e 2 pareggi) condiziona decisamente.

Al San Paolo lo spettacolo non sarà da meno. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, dopo lo spettacolare 2-2 di Parigi di 14 giorni fa, sono pronti a sfidare la compagine transalpina e far valere il fattore campo. Il calore del pubblico napoletano spingerà la formazione di casa per centrare il risultato pieno che, per quanto visto nel match in terra francese, non è un’aspirazione così campata per aria. Dries Mertens e Lorenzo Insigne possono far male a qualunque difesa e il PSG non ha impressionato da questo punto di vista. Certo calciatori come Neymar, Kylian Mbappé e Di Maria possono fare la differenza e quindi si prospetta un match interessante. Secondo le quote di bet365 i transalpini sono leggermente favoriti, quotati a 2.37, mentre la vittoria del Napoli è data a 2.90. Il pareggio è quello che secondo gli scommettitori è il meno probabile (3.80).













Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com