Calcio femminile, Coppa Italia 2019: sorteggiato il tabellone. Tutti gli accoppiamenti fino alla finale

Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio del tabellone degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 di calcio femminle. Spiccano due derby, quello tra le campionesse in carica della Fiorentina e la Florentia e quello della Madonnina tra Inter e Milan. Questi incontri si disputeranno sabato 8 dicembre in gara unica e si preannunciano match decisamente interessanti

La modalità di estrazione escludeva la possibilità di incontrarsi tra loro per le prime otto classificate della passata stagione (Juventus, Milan, Fiorentina, Tavagnacco, Mozzanica, Chievo Verona, Hellas Verona e AS Roma), che giocheranno in trasferta. Il calendario prevede che i quarti di finale e le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno (30 gennaio e 20 febbraio i quarti, 13 marzo e 17 aprile le semifinali), mentre la Finale si disputerà in gara unica il 27 aprile 2019.

Ottavi di finale della Coppa Italia Femminile 2018/2019 – Gara unica – 08-12-2018

Florentia – Fiorentina,

Pink Sport Time – Tavagnacco

Sassuolo – Chievo Verona Valpo

Orobica Calcio Bergamo – AS Roma

Roma Calcio Femminile – Mozzanica

Inter – Milan

Castelvecchio – Juventus

San Zaccaria – Women Hellas Verona

