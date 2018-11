Sci freestyle, Coppa del Mondo slopestyle: Sildaru e Born primeggiano in qualifica a Stubai, out Silvia Bertagna

A Stubai (Austria) si sono disputate le qualificazioni della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Subito spettacolo in vista delle finali che si disputeranno tra domani e sabato (meteo permettendo, il programma è già stato rivoluzionato in partenza).

FEMMINILE:

L’estone Kelly Sildaru mette subito la testa davanti a tutte (97.00) e fa capire di essere la ragazza da battere in questa circostanza, la baltica ha infatti accumulato un vantaggio importante nei confronti della statunitense Maggie Voisin (90.50) e della quotata svizzera Sarah Hoefflin (88.25). La nostra Silvia Bertagna ha purtroppo concluso in 13esima posizione (65.25) e purtroppo non potrà partecipare all’atto conclusivo proprio come l’altra azzurra Elisa Maria Nakab che si è fermat in 24esima piazza (43.50).

MASCHILE:



Nella prima batteria riesce a dettare legge lo statunitense William Born (92.75) che precede il favorito svizzero Andri Ragettli (92.00) e l’altro elevetico Colin Wili (83.75). Dalla seconda batteria emergono gli svedesi Jesper Tjader (88.75) e Henrik Harlaut (87.75) che riescono a precedere i canadesi Patrick Dew (85.75) e Max Moffatt (85.25). In lotta per la vittoria ci sarà anche lo svedese Oscar Wester (91.75) che si impone nella terza batteria davanti allo statunitense Mac Forehand (90.00) e sullo svizzero Jonas Hunziker (87.00). Non c’erano italiani in gara.