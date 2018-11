Sci freestyle, Coppa del Mondo: Sildaru e Harlaut vincono a Stubai

A Stubai (Svizzera) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Le gare sono state anticipate a oggi rispetto al programma originario che le prevedeva nel weekend. Al femminile successo dell’estone Kelly Sildaru, classe 2002 che ha conquistato il secondo successo nel circuito grazie a una prestazione praticamente perfetta (88.46) che le ha permesso di battere le svizzere Sarah Hoefflin (86.36 per la Campionessa Olimpica) e Mathilde Gremaud (83.46 per la vincitrice dell’ultima prova di Big Air a Modena).

Al maschile ha invece festeggiato lo svedese Henrik Harlaut che è riuscito a primeggiare nei confronti dello statunitense Mac Forehand per appena 8 decimi: finisce 88.88 a 88.08 per il 28enne scandinavo che era solito brillare in qualifica ma che poi commetteva qualche imprecisione in finale. A completare il podio il norvegese Ferdinand Dahl (86.76).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Rostagno / Shutterstock.com