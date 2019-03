Sci freestyle, Coppa del Mondo slopestyle 2019: Silvia Bertagna chiude la stagione sul podio! Terzo posto a Silvaplana

Silvia Bertagna ci regala l’ultimo podio internazionale della stagione invernale, almeno per quanto riguarda gli sport con gli sci ai piedi. La 32enne ha infatti conquistato un fantastico terzo posto nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle che si è disputata a Silvaplana (Svizzera). La gardenese, settima in qualifica, è riuscita a migliorarsi e a ottenere l’ennesimo risultato di prestigio della carriera. L’azzurra ha totalizzato 76.11 punti ed è così tornata nella top3 in questa disciplina dello sci freestyle a quasi quattro anni di distanza dall’ultima volta (fu seconda a Cardrona nell’agosto 2015), ma non bisogna dimenticare che la nostra portacolori ha vinto la Coppa del Mondo di Big Air l’anno scorso.

Epilogo al cardiopalma per la conquista della Sfera di Cristallo che finisce nelle mani di Megan Oldham: la canadese ha vinto la gara odierna (84.51) davanti alla francese Tess Ledeux (77.98) e ha così conquistato il trofeo con appena un punto di vantaggio nei confronti della svizzera Sarah Hoefflin (oggi solo quarta 73.95). Al maschile successo dello svizzero Andri Ragettli (93.71) davanti allo statunitense Colby Stevenson (92.23) e al connazionale Fabian Boesch (91.25). La Coppa del Mondo è tutta per lo statunitense Mac Forehand che chiude soltanto al dodicesimo posto (72.40) ma al classe 2001 basta questo risultato per respingere l’assalto del canadese Max Moffatt che non va oltre il 21esimo posto (82.50).

Foto: Pier Colombo