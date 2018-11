Sci freestyle, Coppa del Mondo Big Air 2019: che spettacolo a Modena Skipass. Silvia Bertagna per l’impresa

Modena è pronta per ospitare la Coppa del Mondo di Big Air, disciplina di sci freestyle che farà tappa nella città emiliana per un imperdibile spettacolo all’interno della Fiera Skipass. Domenica 4 novembre, con qualifiche e finali nella stessa giornata sulla rampa più grande mai montata nel nostro Paese (46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza), i migliori atleti di questo sport si daranno battaglia per la conquista di una vittoria davvero prestigiosa, il modo migliore per incominciare la stagione nell’emisfero boreale (si è già disputata una tappa durante la nostra estate).

L’Italia si affiderà a Silvia Bertagna che detiene la Sfera di Cristallo e cercherà di stupire tutte ancora una volta ma attenzione ad altri fenomeni come la svizzera Sarah Hoeeflin (vincitrice della Coppa del Mondo 2017 di slopestyle), la svedese Emma Dahlstrom che precede nell’albo d’oro la nostra azzurra e la forte 16enne estone Kelly Sildaru, non poteva mancare la canadese Elena Gaskell che ha vinto a Cardrona un paio di mesi fa. Al maschile spiccano il norvegese Christian Nummedal che detiene la Coppa, il canadese Alex Beaulieu-Marchand (bronzo olimpico nello slopestyle) e i due accreditati svedesi Jesper Tjader e Henrik Harlaut ma non mancheranno nemmeno gli atleti saliti sul podio a Cardrona (lo svizzero Andri Ragettli, il canadese Evan McEachran e il neozelandese Finn Bilous). E con un succulento montepremi di 100mila franchi svizzeri ci sarà ancora più bagarre…

Foto: Pier Colombo