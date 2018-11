Sci alpino, Roberta Midali infortunata: frattura scomposta della mano sinistra, serve l’operazione

Brutte notizie per l’Italia dello sci alpino: Roberta Midali si è procurata la frattura scomposta metacarpale della mano sinistra. La 24enne si stava allenando a Funesdalen (Svezia) in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo ma putroppo è incappata in questo spiacevole incidente di percorso che la costringerà a fermarsi. La slalomista ora rientrerà in Italia, verrà visitata e operata poi successivamente la Commissione Medica della FISI definirà i tempi di recupero.



La bergamasca dell’Esercito era tornata nel massimo circuito in occasione dello slalom di Levi, a due anni di distanza dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La sorte non sorride a questa atleta che sperava di poter disputare una buona stagione dopo un lungo stop e che invece deve abbandonare nuovamente gli sci per sottoporsi a un intervento chirurgico e successivamente a un periodo di riabilitazione.













Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com