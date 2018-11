Sci alpino, prima prova discesa Lake Louise 2018: super Christof Innerhofer, è primo su una pista per scivolatori!

Christof Innerhofer fa saltare il banco nella prima prova della discesa libera di Lake Louise, tappa valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che andrà in scena nel weekend. L’azzurro ha concluso al comando con il tempo di 1:47.57: prestazione importante da parte del 33enne che è riuscito a primeggiare sulla pista canadese, celebre nel circuito perché storicamente destinata agli scivolatori, dunque ben lontana dalle caratteristiche del nostro portacolori.

Il nativo di Brunico, invece, è riuscito a fare la differenza a dimostrazione di un ottimo stato di forma: ha brillato in particolar modo nella parte alta, nel finale ha conservato parte del suo vantaggio e ha concluso con otto centesimi di margine sull’austriaco Matthias Mayer, Campione Olimpico della specialità a Sochi 2014 e oro in superG a PyeongChang 2018. In terza posizione l’altro austriaco Otmar Striedinger (a 0.44) che è sceso col pettorale 35 e che sembra poter essere la grande rivelazione del fine settimana. Gli attesissimi norvegesi sono più attardati: Kjetil Jansrud è quarto a 0.66, Aksel Lund Svindal è settimo a 0.84, in mezzo a loro il francese Johan Clarey (sesto a 0.78) e il tedesco Dominik Schwaiger (sceso col 41, sorprendente quinto a 0.76) che in gara potranno dire la loro al pari dello svizzero Beat Feuz (ottavo a 0.85).

Più difficoltà invece per Dominik Paris che ha faticato a prendere le misure con la pista ed è fuori dai primi 20 (a 1.59) appena alle spalle di Matteo Marsaglia (a 1.44), stenta a decollare Peter Fill che paga 2.96 secondi dal leader e chiude fuori dai migliori 30 proprio come Emanuele Buzzi che accusa 2.28 dal connazionale.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com