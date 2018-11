Sci alpino, la sfortuna si accanisce contro Elena Fanchini: infortunio in allenamento per l’azzurra

La sfortuna si è accanita contro Elena Fanchini che era recentemente tornata in azione dopo aver sconfitto la brutta malattia che l’aveva colpita a inizio 2018 impedendole di partecipare alle Olimpiadi. La 33enne aveva vinto la battaglia contro il tumore e la speranza era quella di rivederla in gara a gennaio ma purtroppo si è dovuta fermare nuovamente a causa di un infortunio.



La bergamasca si allenava da inizio novembre sui ghiacciai europei e da qualche giorno era impegnata a Copper Mountain (USA) per trovare la migliore condizione ma purtroppo è incappata in un piccolo errore durante un allenamento in superG e l’esito della caduta non è stato certo dei migliori: frattura di un dito e trauma distorsivo-contusivo del ginocchio sinistro con frattura del perone prossimale. Ora Elena Fanchini rientrerà in Italia per sottoporsi agli accertamenti della Commissione Medica FISI.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com