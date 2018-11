Curling, Europei 2018: l’Italia si arrende alla Scozia solo all’extra-end, azzurri in corsa per le semifinali

L’Italia maschile incappa nella seconda sconfitta agli Europei 2018 di curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia): gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Scozia soltanto all’extra-end per 7-6, ma questo ko non compromette comunque le nostre speranze di qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, che prima di questa sera avevano infilato ben cinque successi e che erano stati battuti esclusivamente dalla fortissima Svezia, si trovano attualmente al terzo posto in classifica (alle spalle proprio di Svezia e Scozia, entrambe già qualicate alle semifinali) quando mancano due partite al termine del round robin e hanno ampie chance di rimanere tra le prime quattro, saranno decisive la partita di domani pomeriggio contro la Polonia e quella di giovedì mattina contro la Russia per capire se potremo lottare per le medaglie.



Il nostro quartetto (Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin) incomincia alla grande rubando la mano nel primo end (1-0) grazie a un’impostazione eccellente del gioco e a qualche sbavatura dei nostri avversari che poi optano per una mano nulla nella seconda frazione e nella terza sono costretti a marcare un solo punto (1-1). La nostra Nazionale prova a spezzare l’incontro in occasione del quarto end dove colpo dopo colpo costruiamo un’ottima situazione nella casa e poi una magia di Retornaz ci permette addirittura di siglare tre punti.

La replica di Mouat e compagni non si fa attendere, 2-0 nel quinto end e poi ci rubano la mano nel sesto (1-0) dove siamo riusciti quantomeno a limitare i danni (4-4 complessivo). Gli azzurri hanno una ghiotta occasione in chiusura del settimo gioco quando potrebbero segnare un paio di punti ma purtroppo un errore conclusivo ci costringe a un semplice 1-0 che viene replicato immediatamente dai nostri avversari. Si va sul 5-5 e purtroppo perdiamo la mano (5-6). Riusciamo a pareggiare e a guadagnarci il supplementare dove però la Scozia è di mano, boccia colpo su colpo e porta a casa il successo.

RISULTATI SETTIMA GIORNATA:

Scozia-Italia 7-6

Polonia-Germania 4-8

Russia-Svizzera 2-10

Finlandia-Norvegia 2-6

Svezia-Olanda 9-5

CLASSIFICA:

1. Svezia 7

2. Scozia 6

3. Italia 5

4. Germania 4

4. Norvegia 4

4. Svizzera 4

7. Finlandia 2

7. Russia 2

9. Polonia 1

10. Olanda 0













Foto: WCF