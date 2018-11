Sci alpino, Italia della velocità in Colorado per allenamenti. Azzurri di slalom a Levi per la Coppa del Mondo

Prosegue la trasferta nordamericana per l’Italia femminile di Coppa del Mondo. Il gruppo delle velociste si trova a Copper Mountain (USA) dove può beneficiare di temperature invernali (già -25 °C) e dove si può allenare nel miglior modo possibile, in questi giorni le azzurre sono state impegnate in gigante nella parte alta della pista.



Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Johanna Schnarf, Nadia Fanchini, Elena Fanchini, Nicol Delago e Anna Hofer sono state raggiunte dalla squadra maschile che, dopo i primi giorni dedicati al gigante, è già passata alla velocità: Emanuele Buzzi, Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Mattia Casse, Matteo Marsaglia e Werner Heel si alleneranno qui fino a lunedì 19 novembre per poi dirigersi verso Lake Louise dove nel weekend del 24-25 novembre sono in programma discesa e superG di Coppa del Mondo.

Le squadre di slalom sono invece già arrivate a Levi (Finlandia) dove si gareggerà già questo fine settimana tra i pali stretti. Saranno impegnati Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali, Martina Peterlini e Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher, Alex Vinatzer, Federico Liberatore, Simon Maurberger.













Foto: Cristiano Barni Shutterstock