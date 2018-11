Biathlon, Nicole Gontier: “In questa stagione voglio ritrovare fiducia e continuità al tiro”

ESCLUSIVA OA SPORT – Quando sta per entrare nel vivo la preparazione degli azzurri per la Coppa del Mondo di biathlon, abbiamo il piacere di intervistare la valdostana Nicole Gontier, atleta dell’Esercito. La 27enne di Champorcher, medaglia di bronzo nella staffetta mondiale di Nove Mesto nel 2013, nelle ultime stagioni ha faticato ad imporsi nella squadra di Coppa del Mondo, frutto di risultati altalenanti al poligono che ne hanno condizionato la prestazione. Lo scorso anno l’azzurra ha saputo ritrovare un buon livello sugli sci che le ha permesso di partecipare ai Giochi Olimpici, ma anche in Coppa del Mondo ha saputo trovare quella confidenza al poligono che spesso in passato era caratterizzata da alti e bassi. L’abbiamo sentita durante il ritiro di Sjusjoen dove sta preparando al meglio l’annata che vede come appuntamento principale i Mondiali di Oestersund a marzo.

Ciao Nicole, come sta procedendo la preparazione, in particolare il lavoro svolto negli stage sulla neve?

“La preparazione è andata bene, finora abbiamo lavorato nel modo corretto, senza intoppi. Adesso abbiamo ancora 10 giorni di lavoro intenso qui a Sjusjoen per lavorare sugli sci e cerco di sfruttarli al meglio”.

La scorsa stagione mi hai dato l’impressione di essere tornata su buoni livelli che ti hanno permesso di tornare in Coppa del Mondo nel mese di gennaio: quanto è importante per te dare continuità di risultati anche in questa stagione?

“Si, l’anno scorso finalmente ho avuto di nuovo buone sensazioni sugli sci che spero di ritrovare quest’anno. Ad ogni modo spero di riuscire a trovare continuità anche al tiro, aspetto su cui devo ancora lavorare”.

E’ la tua seconda stagione in cui hai svolto la preparazione con la squadra A. Come ti stai trovando con i tecnici Klaus Hollrigl e Nicola Pozzi?

“Già l’anno scorso ho potuto lavorare con loro e mi sono trovata benissimo. Quest’anno ero felicissima di poter lavorare nuovamente con loro. Ultimamente, anche in vista della Coppa del Mondo siamo seguiti anche dai tecnici della squadra Elite Andreas Zingerle e Andrea Zattoni: tutti insieme formiamo davvero un bel gruppo”!

Il lavoro e la preparazione svolta lo scorso anno ti hanno permesso, grazie ai risultati ottenuti, di poter partecipare alle Olimpiadi. Come valuti la tua seconda esperienza ai Giochi Olimpici?

“I Giochi sono sempre un’esperienza particolare, mi spiace perché non sono arrivata all’appuntamento pronta come avrei dovuto, però è stato comunque emozionante poter partecipare”

Punti a fare bene fin da subito in Coppa del Mondo per disputare al meglio i Mondiali di Oestersund, che saranno l’appuntamento chiave della stagione?

“Non mi pongo particolari obiettivi se non quelli di lavorare al meglio delle mie possibilità. Mi piacerebbe partire bene per trovare la fiducia, però vedremo alle prime gare come starò e su quali aspetti avrò ancora bisogno di lavorare”.

Sarai soddisfatta al termine della stagione se…

“Sarò soddisfatta se riuscirò a divertirmi, ad avere buone sensazioni dal punto di vista fisico e a trovare la giusta fiducia al tiro”.













