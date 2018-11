Sci alpino, i gigantisti italiani si allenano in Val Senales. Gli azzurri convocati, rientra Borsotti

I gigantisti italiani impegnati in Coppa del Mondo si alleneranno in Val Senales da martedì 6 a venerdì 9 novembre. Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto Nani e Riccardo Tonetti manterranno così il contatto con la neve in vista del primo gigante stagionale dato che a Soelden la gara è stata cancellata a causa del maltempo. Gli azzurri si prepareranno dunque per il gigante di Beaver Creek in programma il prossimo 2 dicembre. Al gruppo si aggregherà anche Giovanni Borsotti, al rientro dopo non aver partecipato alla trasferta in Austria. Nella stessa località prosegue anche la preparazione della squadra femminile di Coppa Europa ma anche con la presenza anche di Lara Della Mea, Elena Sandulli e Luisa Bertani che hanno esordito sul ghiacciaio austriaco.













Foto: barni shutterstock