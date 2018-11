Sci alpino: i discesisti partono per gli Stati Uniti. Ci saranno anche Casse, Marsaglia e Heel

L’esordio è ormai prossimo. Sabato 24 novembre, ore 20.15 italiane, a Lake Louise, in Canada avrà inizio l’avventura in Coppa del Mondo dei discesisti azzurri. Per prepararsi al meglio in vista della prima prova canadese, il gruppo delle specialità dedite alla velocità partirà alla volta degli Stati Uniti, domani (7 novembre), per raggiungere le nevi del Colorado a Copper Mountain. Come riporta il sito della Fisi, il raduno terminerà il 19 novembre e saranno sette gli atleti che lavoreranno sotto la guida del responsabile Alberto Ghidoni e dei tecnici Christian Corradino e Raimund Plancker .

Gli sciatori presenti saranno Emanuele Buzzi, Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris a cui si sono aggregati anche Mattia Casse, Matteo Marsaglia e Werner Heel. Opportuno ricordare che nel weekend di fine novembre (domenica 25 alle ore 20) è previsto anche un superG e i nostri portacolori cercheranno di esprimere il loro 100%.













Foto: cristiano barni Shutterstock.com