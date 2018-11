Sci alpino: gli slalomisti azzurri sono a Levi. Moelgg: “Fisicamente sono nelle condizioni ottimali”

Tutto pronto per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto riguarda gli uomini, visto l’annullamento del gigante di Soelden per maltempo, quello di Levi, con lo slalom speciale, sarà l’esordio: da scoprire dunque la condizione dei migliori interpreti delle discipline tecniche. Sono arrivati in terra finlandese i sei azzurri pronti alla gara di domenica: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Fabian Bacher, Federico Liberatore e Simon Maurberger.

Positivo il commento alla vigilia, alla FISI, di Moelgg, che non vede l’ora di scendere in pista: “Siamo stati una settimana a Kabdalis, i primi giorni sono andati molto bene, poi è arrivata la pioggia che ci ha fatto lavorato molto sul sale, negli ultimi due giorni la neve è migliorata. Le sensazioni sono buone, parte un’altra stagione e non vedo l’ora, perché purtroppo a Soelden non abbiamo gareggiato. C’è tanta adrenalina e un pizzico di tensione, sono contento che si riparta, purtroppo lo saranno anche gli avversari…Fisicamente mi sento nelle condizioni ottimali, cresco giorno dopo giorno e dopo tanti mesi di allenamento possiamo finalmente giocarcela. Il livello delle nostre squadre è buono, in slalom accanto a me e Gross stanno arrivando anche giovani interessanti, li ho visti sciare molto bene ultimamente”.

Pronto anche Stefano Gross: “E’ andata bene la rifinitura, condizioni un po’ alterne in Svezia ma abbiamo fatto un buon lavoro siamo pronti e curiosi di vedere cosa salterà fuori da questa prima gara che è sempre un po’ un appuntamento a parte rispetto al resto degli slalom, perché arriva dopo otto mesi dall’ultima gara e a quasi tre settimane dal prossimo appuntamento di Val d’Isère”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com