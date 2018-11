Sci alpino, Federica Brignone: “Una vittoria che mi soddisfa: sono tranquilla e mi diverto”

Federica Brignone si è regalata una giornata da urlo vincendo il gigante di Killington e trionfando così per la nona vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. La valdostana è stata semplicemente sublime sulle nevi statunitensi, ha pennellato una seconda manche da urlo e ha festeggiato meritatamente balzando anche al comando nella classifica di specialità.



L’azzurra emana gioia da tutti i pori come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “È un successo che mi lascia molto soddisfatta, era una tappa con pista facile e distacchi mimini, dove riesco a fare meno la differenza. Nonostante tutto ho attaccato ma l’errore commesso nella seconda pensavo mi costasse molto, invece non è stato così. Mi hanno aiutato molto le due settimane di allenamento a Copper Mountain, sono entrata in bolla facendo discesa e supergigante, mi sono accorta che andavo forte, spero di continuare così. In questo momento penso soltanto a sciare ed è una bella sensazione, sono serena e tranquilla perchè mi sto divertendo, scorre l’adrenalina giusta. In gigante sembra che le cose stanno andando molto bene, spero di provare le stesse sensazioni nella velocità per ottenere qualche risultato: in supergigante ci sono riuscita, adesso voglio riuscirci anche in discesa“.













Foto: action sports / Shutterstock.com