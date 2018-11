Sci alpino, Elena Fanchini rientra dopo il tumore: “Ora posso dedicarmi solo allo sport! A gennaio in gara”

Elena Fanchini ha ottenuto il via libera dalla Commissione Medica della FISI per poter riprendere l’attività agonistica a pieno ritmo. Era la notizia che tutti aspettavamo dopo che la bresciana aveva dovuto combattere contro un tumore a causa del quale non aveva potuto partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 33enne, fermatasi a gennaio per curare il male che l’aveva colpita, ha terminato il ciclo di terapie e gli ultimi esami a cui si è sottoposta hanno confermato la completa guarigione.

L’azzurra torna così a disposizione della Nazionale e presto potrebbe tornare anche a gareggiare in Coppa del Mondo come fa ininterrottamente dal 2005, anno del suo debutto nel circuito maggiore. Grande soddisfazione per Elena Fanchini come testimoniano le prime dichiarazioni rilasciate tramite la FISI: “In tutti questi mesi sono sempre riuscita ad allenarmi, anche se le ultime settimane sono state difficili per via delle cure che sono state abbastanza pesanti, tuttavia l’aiuto di tanta gente è stato di conforto e mi è servito per superare questo periodo. Adesso posso finalmente dedicarmi esclusivamente allo sport, abbiamo stilato un programma di allenamento con gli allenatori che durerà nei mesi di novembre e dicembre, da gennaio rientrerò in gara“.













stefano.villa@oasport.it

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com