Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: impresa Gherdeina sul campo del Jesenice, bene Ritten contro lo Zeller Eisbaren, rinviati i derby italiani Vipiteno-Fassa e Cortina-Milano

Si è conclusa da poco la 14ma giornata del campionato europeo di Alps League 2018-2019. Tra le squadre italiane scese in campo sorprende l’impresa di Gherdeina, uscita vittoriosa in terra slovena dalla sfida contro l’HDD SIJ Acroni Jesenice per 3-1. Bene anche Ritten che supera senza troppi patemi lo Zeller Eisbaren con il risultato di 7-4. Rinviata per maltempo su disposizione del sindaco Cortina-Milano, così come Vipiteno-Fassa con gli ospiti impossibilitati a raggiungere il luogo dell’incontro.

Dicevamo del clamoroso successo dei ragazzi di coach Pat Lefebvre, capaci di imporsi in casa di Jesenice, sfruttando il momento non proprio felice degli avversari, alla loro quarta sconfitta di fila. I gardenesi sbloccano il match a pochi secondi dal termine della seconda frazione con la rete di Andreas Vinatzer, su assist dello statunitense Colin Long in situazione di powerplay. Quando mancano meno di 3′ alla fine della sfida arriva il pareggio dei padroni di casa, firmato Andrej Tavzelj, a cui risponde prontamente ancora Vinatzer dopo appena 26”, servito dal fratello Gabriel, il quale la chiude allo scadere a porta vuota.

Molto più vivace Ritten-Zeller Eisbaren, partita vinta dai Buam per 7-4. I vice-campioni in carica subiscono la bella partenza degli ospiti, in vantaggio al 5′ con il gol di Fabian Scholz su assist di Franz Wilfan. La reazione della Renon arriva con l’uno-due targato Alex Frei e Julian Kostner, servito proprio dal connazionale. Momentaneo pareggio di Tobias Dinhopel che dura 6 minuti, per via della marcatura dello svedese Henrik Eriksson, imbeccato dal lettone Olegs Sislannikovs in superiorità numerica, che fissa il punteggio sul 3-2 per i suoi al primo intervallo. A metà secondo periodo gli italiani la chiudono con le due reti in un minuto di Simon Kostner e ancora di Frei. C’è spazio anche per il sigillo di Daniel Tudin, cui seguono le firme inutili di Louke Oakley e Martin Oraze per gli avversari, prima del gol del 7-4 finale di Simon Kostner.

Per i risultati di tutte le partite clicca QUI.

Per la classifica dell'Alps League 2018-2019 clicca QUI.













Foto: facebook-Rittner Buam