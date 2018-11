Sci alpino, Coppa del Mondo oggi (25 novembre): gli orari delle gare a Killington e Lake Louise. Come vederle in tv e streaming

Oggi domenica 25 novembre si preannuncia particolarmente intensa per tutti gli appassionati degli sport invernali. La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino fa tappa in America: slalom femminile a Killington (USA) e superG maschile a Lake Louise (Canada). Ci sarà davvero da divertirsi nella prima serata italiana, le due gare dovrebbero regalare grandi emozioni in un orario molto televisivo e che risulta gradito al grande pubblico: tra i pali stretti ci si aspetta uno show di Mikaela Shiffrin ma il fenomeno statunitense se la dovrà vedere con una concorrenza spietata, nella velocità invece battaglia aperta con Max Franz che spera di ripetere il successo di ieri in discesa ma attenzione ai nostri Christof Innerhofer e Dominik Paris pronti a battagliare con le altre stelle del circuito.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di Killington e Lake Louise valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Tutte le prove saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DOMENICA 25 NOVEMBRE:

16.00 Slalom (femminile) – Prima manche

19.00 Slalom (femminile) – Seconda manche

20.00 SuperG (maschile)

COME VEDERE LE GARE DI SCI ALPINO IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com