Sci alpino, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per il gigante di Beaver Creek, sette azzurri negli USA

Sono state diramate le convocazioni per il gigante di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che si disputerà domenica 2 dicembre nella località statunitense. Si tratta della prima prova stagionale in questa specialità data la cancellazione della gara di Soelden a causa delle avverse condizioni meteo.

L’Italia sarà presente all’appuntamento con sette azzurri. Si punterà soprattutto su Manfred Moelgg (reduce dallo slalom di Levi), Roberto Nani e Luca De Aliprandini, curiosità sui giovani Bosca e Hofer. Di seguito gli azzurri convocati per il gigante di Beaver Creek.

Giovanni Borsotti

Luca De Aliprandini

Riccardo Tonetti



Giulio Bosca

Alex Hofer

Manfred Moelgg

Roberto Nani

Borsotti, De Aliprandini e Tonetti si ritroveranno questa sera a Cassano Magnago insieme al tecnico responsabile Alessandro Serra e poi voleranno alla volta degli USA mentre gli altri quattro atleti partiranno tra quattro giorni. Rispetto alle convocazioni per Soelden sono assenti Simon Maurberger e Hannes Zingerle.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: barni shutterstock