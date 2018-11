Sci alpino, Coppa del Mondo: Federica Brignone terza italiana più vincente, all’inseguimento di Compagnoni e Kostner

Federica Brignone è diventata la terza italiana più vincente di tutti i tempi nella Coppa del Mondo sci alpino. L’azzurra ha trionfato nel gigante di Killington e ha così firmato il nono successo in carriera nel massimo circuito internazionale: la nostra portacolori ha primeggiato cinque volte in gigante, due volte ha festeggiato in superG e in due occasioni ha ruggito in combinata alpina. La 28enne ha così staccato Karen Putzer (8) e si lancia in solitaria all’inseguimento di due mostri sacri come Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15).

La valdostana sale anche a quota 26 podi in carriera, è terza anche in questa speciale classifica con quattro podi di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia (ovviamente ancora in attività) ed è all’inseguimento delle solite Isolde Kostner (51) e Deborah Compagnoni (44).

VITTORIE ITALIANE IN COPPA DEL MONDO:

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

9. Federica Brignone (5 GS, 2 SG, 2 AC)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

5. Sofia Goggia (3 DH, 2 SG)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)



2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

PODI ITALIANI IN COPPA DEL MONDO:

1. KOSTNER Isolde 51

2. COMPAGNONI Deborah 44

3. BRIGNONE Federica 26

4. GOGGIA Sofia 22

5. GIORDANI Claudia 17

6. KARBON Denise 16

7. PUTZER Karen 16

8. QUARIO Maria-Rosa 15

9. MOELGG Manuela 14

10. FANCHINI Nadia 13

11. ZINI Daniela 11

12. PANZANINI Sabina 8

13. MERIGHETTI Daniela 6

14. PEREZ Bibiana 5

15. BASSINO Marta 4

16. MAGONI Lara 4

17. FANCHINI Elena 4

18. GIUS Nicole 4

19. MAGONI-SFORZA Paoletta 3

20. CURTONI Elena 3

21. CECCARELLI Daniela 3

21. MERLIN Barbara 2

22. GALLIZIO Morena 2

23. CURTONI Irene 2

24. BONFINI Nadia 2

25. SCHNARF Johanna 2

26. COSTAZZA Chiara 2

27. RECCHIA Lucia 2

28. BIAVASCHI Elisabetta 1

29. MARZOLA Michaela 1

30. BIELER Wanda 1

31. DEMETZ Giustina 1

32. BACHMANN Silke 1

33. MERLIN Alessandra 1

34. TISOT Christina 1

35. SERRA Roberta 1













Foto: cristiano barni Shutterstock.com