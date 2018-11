Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Striedinger sorprende tutti nella prova di Beaver Creek, italiani attardati

Una grande sorpresa realizza il miglior tempo nella prima prova della discesa libera di Beaver Creek, località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile. Otmar Striedinger ha stupito tutti chiudendo in 1:42:45: sceso col pettorale numero 36, l’austriaco è riuscito a balzare al comando su una pista a lui particolarmente gradita visto che il 25enne conquistò qui il suo unico podio nel massimo circuito partendo col pettorale 45 nel superG del 2013.



Striedinger è riuscito a precedere il suo connazionale Vincent Kriechmayr di 40 centesimi, ottimi riscontri anche per i norvegesi Aksel Lund Svindal (terzo a 0.46) e Kjetil Jansrud (quinto a 0.71), il francese Adrie Theaux ha fatto capire di essere in palla (quarto a 0.63) ma saranno sicuramente della partita anche gli altri austriaci Matthias Mayer (sesto a 0.83) e Max Franz (ottavo a 1.05). Prestazione purtroppo sottotono per gli azzurri: Peter Fill 16esimo a 1.39, Dominik Paris 28esimo a 1.83, Christof Innerhofer 29esimo a 1.86, Emanuele Buzzi fuori dai trenta a 2.00, Werner Heel fuori dai 40 a 2.57. Attardato anche lo svizzero Beat Feuz, partito col numero 1 che chiude a 1.62, fuori dai venti.













Foto: cristiano barni shutterstock