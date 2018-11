Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: annullata la seconda prova di discesa maschile a Beaver Creek. Troppa neve caduta nella notte

Troppa neve e meteo instabile. La seconda prova di discesa libera a Beaver Creek, località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile, è stata annullata, non permettendo agli sciatori di affrontare la Birds of Prey. Una notizia non ideale per gli atleti che quindi debbono fare a meno di riferimenti utili in vista della gara che si disputerà sabato 1° dicembre.

In particolare gli azzurri, piuttosto arretrati nella classifica della prima prova di ieri, non avranno troppo tempo per ulteriori test sulla neve americana e dunque si gareggerà non in maniera ideale. Ovviamente queste difficoltà riguardano anche gli esponenti delle altre selezioni e quindi in vista dell’esibizione di Coppa potrebbero anche esserci delle sorprese, sempre tenendo conto dei possibili mutamenti meteorologici.













Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com