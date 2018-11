Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Stefano Gross la punta dell’Italia in slalom. Continuità di rendimento cercasi per lottare con i big

11 Gennaio 2015, questa è la data della prima ed unica vittoria di Stefano Gross in Coppa del Mondo. Lo slalomista di Pozza di Fassa non è più riuscito da quella gara di Adelboden a salire sul gradino più alto del podio. Quella fu una stagione davvero eccezionale, visto che Gross fu secondo a Wengen e Schladming e tutto sembrava portare alla definitiva esplosione di un possibile campione tra i “rapid gates“.

Da quel momento, però, qualcosa si è inceppato e l’altoatesino nelle ultime tre stagioni ha chiuso solamente quattro volte tra i primi tre e soprattutto spicca lo zero dell’anno passato nella casella dei podi. A Gross è mancato quello step necessario per rimanere sempre al Top della specialità, quella continuità necessaria per competere con i vari Hirscher, Kristoffersen, Matt, Neureuther.

Questi campioni non sbagliano davvero mai o lo fanno comunque davvero raramente. L’azzurro, invece, è spesso stato protagonista di gare con una manche buona e l’altra no. Molte volte è capitato di vedere un Gross totalmente diverso tra le due manche.

Quando andava bene la prima ecco che arrivava puntuale l’errore nella seconda; mentre altre volte era protagonista di una spettacolare seconda manche di rimonta, ma con gli errori della prima che avevano già condizionato tutta la gara.

Lo slalomista nostrano è comunque il leader di una squadra maschile che cerca il riscatto dopo un anno passato opaco. L’obiettivo è quello di fare bene già a partire dalla prima gara della stagione, quella di domenica a Levi. Gross è sicuramente tra gli outsider e l’obiettivo è quello di conquistare il podio. Fondamentale sarà trovare la giusta continuità tra prima e seconda manche, perchè solo così si può tornare a festeggiare un risultato che ormai manca da davvero troppo tempo.













Foto: Pier Colombo