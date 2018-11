Pattinaggio artistico, Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018: Gabriele Frangipani trionfa nel singolo Junior, seconda posizione per Alessia Tornaghi

Proseguono senza sosta i successi della Nazionale italiana di pattinaggio artistico. Nella cornice dell’Olympiahalle di Innsbruck (Austria), teatro della gara internazionale Alpen Trophy 2018, l’azzurro Gabriele Frangipani ha trionfato nella specialità del singolo maschile Junior; nel femminile Alessia Tornaghi ha invece chiuso la gara al posto d’onore.

Il pattinatore allenato da Lorenzo Magri, già apparso in buone condizioni durante le tappe Junior Grand Prix di Ljubljana (Slovenia) e Kaunas (Lituania), è stato autore di una grande rimonta dal terzo posto. Dopo un primo segmento di gara in cui non è riuscito a staccare il triplo flip, perdendo dunque molti punti, il giovane azzurro ha recuperato con maestria nel programma libero, ben completando elementi di spessore tecnico come le combinazione triplo axel/doppio toeloop e triplo flip/doppio toeloop, atterrando correttamente anche tutti i salti con il bonus, rispettivamente triplo axel, triplo lutz e triplo flip. Grazie all’ottima performance l’azzurrino ha quindi conquistato la vetta della classifica ottenendo 182.66 punti, piazzandosi davanti al cinese Yudong Chen (al secondo posto con 179.20) e al tedesco Nikita Starostin (in terza posizione con 160.95).

Grandi notizie anche in campo femminile con la bellissima seconda posizione di Alessia Tornaghi; l’atleta di Marilù Guarnieri, dopo la terza piazza guadagnata nel buon primo segmento di gara (nonostante due chiamate di salto sottoruotato nel triplo lutz in combinazione con il triplo toeloop e nel triplo flip) è stata autrice di un impegnativo programma libero, in cui ha sfoderato tutto il suo talento realizzando elementi pesanti in termini di punti come la combinazioni doppio axel/euler/triplo salchow e triplo lutz/doppio toeloop. Raccogliendo livello quattro in tutte le trottole, la pattinatrice milanese ha chiuso le due prove con il totale di 145.69, cedendo il passo solo alla più quotata russa Viktoria Vasileva, trionfatrice assoluta della gara dominando entrambi i segmenti con il totale di 183.10. Sul gradino più basso del podio, totalizzando 135.04 punti, si è piazzata la svizzera Anais Coraducci.



A partire dalle prossime ore scenderanno sul ghiaccio gli atleti della categoria Senior. A rappresentare i colori azzurri ci saranno, tra gli altri, pattinatori del calibro di Roberta Rodeghiero, Daniel Grassl, Elisabetta Leccardi, i big Charlène Guignard-Marco Fabbri e la coppia di artistico formata da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating