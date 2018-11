Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Federica Brignone “Non ho mai fatto un allenamento così intenso. A Killington sarà spettacolo”

Continua la fase di allenamento per le azzurre a Copper Mountain. Brignone e compagne saranno protagoniste nel fine settimana a Killington, dove sono in programma un gigante ed uno slalom. Proprio la milanese è attesa ad un risultato importante dopo il secondo posto ottenuto all’esordio a Soelden.

Dal sito della FISI, si possono prendere proprio le dichiarazioni della stessa Brignone su questi giorni di allenamento: “L’allenamento di Copper Mountain è stato veramente completo, perchè ho fatto sei giorni di velocità con discese da 1’30” e supergiganti da 1″15, non credo di avare mai fatto nella mia vita un allenamento così intenso in questo periodo. In più ci ho aggiunto quattro giorni di gigante, nonostante il materiale sia arrivato con qualche giorno di ritardo”.

Un commento poi anche sulla neve americana: “La neve di Copper è molto aggressiva e fredda, a Killington invece le condizioni sono più umide e personalmente le preferisco, avremo altri due giorni per abituarci a questa situazione prime della gara. L’anno scorso ero arrivata con zero giorni di sci alle spalle, trovammo una pista barrata e un ambiente davvero caloroso, spero sarà un grande spettacolo”.













