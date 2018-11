Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Alex Vinatzer e Fabian Bacher, due giovani per rilanciare lo slalom azzurro

Domenica, incrociando le dita, inizierà ufficialmente la stagione maschile 2018/19 di sci alpino. Dopo la cancellazione dello slalom gigante di Soelden, infatti, la Coppa del Mondo riparte dallo slalom speciale di Levi, in Finlandia. La prima vera occasione, dunque, per vedere all’opera gli atleti del Circo Bianco e, nel caso dell’Italia, per capire come i nostri rappresentanti approcceranno alla nuova stagione, in una disciplina che, ultimamente, non ci ha regalato troppi sorrisi (nell’ultima stagione nemmeno un podio conquistato).

Al cancelletto di partenza di Levi vedremo Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher, Alex Vinatzer, Federico Liberatore e Simon Maurberger, per un vero e proprio mix tra “senatori” e giovani (clicca qui per analisi squadra), che ci pone davanti ad un bivio. Da un lato, infatti, abbiamo due veterani come Manfred Moelgg e Stefano Gross le vere punte della squadra, gli ultimi ad avere ottenuto risultati di spicco e, inoltre, gli unici che potranno partire dal primo gruppo di merito. Dall’altro lato, invece, avremo al via un discreto gruppo di giovani, chiamati al salto di qualità, per dimostrare che la grande tradizione italiana tra i pali stretti, avrà solide basi anche nel futuro. Moelgg (l’ultimo ad avere vinto in slalom, a Zagabria nel 2017) dovranno essere un vero e proprio traino per i compagni di squadra. Tra questi, due nomi saranno da seguire con particolare interesse: Alex Vinatzer e Fabian Bacher.

Alex Vinatzer, 19enne nato a Bolzano, sembra essere il talento più limpido della nuova nidiata, nonostante la giovane età. L’altoatesino, dopotutto, ha già preso parte alla sua prima Olimpiade, a PyengChang, ed è pronto per una Coppa del Mondo da affrontare a testa alta. Non si potranno chiedere i miracoli all’atleta che ha conquistato la piazza d’onore ai Mondiali juniores di Davos 2018, ma una crescita costante. Le prime apparizioni avverranno con pettorali di partenza non semplici, per cui le seconde manche saranno tutte da conquistare come i punti in classifica. Vinatzer sembra uno di quei talenti sui quali scommettere, ma avrà bisogno di tempo. Se sarà in grado di gestire le pressioni, gara dopo gara, qualche soddisfazione potrà togliersela già in questa annata.

Discorso simile per Fabian Bacher che, ormai 25enne, è chiamato ad una stagione importante della sua carriera. dopo un paio di anni fatti di apparizioni ma ben poche soddisfazioni in Coppa del Mondo. Lo sciatore di Racines ha il chiaro obiettivo di confermare le attese dei tecnici della nazionale azzurra e ci proverà sin da questa domenica a Levi. L’altoatesino è in un punto fondamentale della propria carriera. Non potrà attendere ancora a lungo la consacrazione nelle posizioni che contano. Il salto di qualità è necessario, per non vedere disperdersi un talento sul quale l’Italia confida parecchio.

Foto: Vinatzer Auletta Pentaphoto