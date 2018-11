Sci alpino, atleta dell’anno FISI 2018: secondo successo consecutivo per Sofia Goggia

Sofia Goggia si ripete: per il secondo anno consecutivo è lei l’atleta dell’anno FISI. Battuti gli altri candidati, ovvero Federica Brignone (sci alpino), Michela Moioli (snowboard), Federico Pellegrino (sci di fondo) e Dominik Windisch (biathlon). La discesista bergamasca mette a segno una doppietta compiuta da pochi in passato.

Gli altri plurivincitori nella storia dell’ambito riconoscimento sono stati: Maurilio De Zolt (1985 e 1987), Alberto Tomba (1988 e 1995), Kristian Ghedina (1990 e 2000), Manuela Di Centa (1989, 1994 e 1996), Stefania Belmondo (1991, 1992, 1993 e 1999), Deborah Compagnoni (1997 e 1998), Gabriella Paruzzi (2002 e 2004) e Christof Innerhofer (2011 e 2013).

Per la 25enne quest’anno l’oro olimpico in discesa libera, la Coppa del Mondo nella stessa specialità, oltre al quarto posto nella classifica generale grazie anche a tre vittorie e nove podi nel circuito maggiore. Questa stagione però non è iniziata sotto i migliori auspici: un infortunio rischia di farle saltare gran parte della stagione.

Queste le parole di Sofia Goggia al sito federale: “Ricevere questo riconoscimento per il secondo anno di fila è un fatto che mi inorgoglisce tantissimo. Purtroppo quest’anno devo rimanere con il freno a mano tirato, però nel corso della mia carriera ho dimostrato di saper uscire da situazioni anche più gravi. Si tratta solo di avere la pazienza di guarire rispettando bene i tempi di recupero, spero di poterlo fare per l’evento più importante della stagione, i Mondiali di Are“.













Foto: Pier Colombo