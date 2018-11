Scherma, Qualificazioni Assoluti 2019: Andrea Santarelli vince nella spada nell’ultima giornata a Bastia Umbra

Ultima giornata di gare a Bastia Umbra per la prima prova di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, che si svolgeranno a Palermo nel giugno 2019. Questa competizione, che ha visto in pedana oltre 1500 atleti, si è conclusa oggi con la gara di spada maschile, in cui ha trionfato Andrea Santarelli.

L’atleta delle Fiamme Oro ha battuto in finale con il punteggio di 15-12 Davide Di Veroli, reduce dall’oro conquistato alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sul terzo gradino del podio salgono Enrico Garozzo, sconfitto 15-8 da Santarelli, e Matteo Tagliariol, superato 11-10 da Di Veroli. Ai quarti di finale si erano invece fermati Paolo Pizzo (9-15 con Garozzo), Valerio Cuomo (14-15 con Santarelli), Giorgio Ivaldi (6-15 con Di Veroli) e Dario Remondini (9-15 con Tagliariol).













alessandro.farina@oasport.it

Foto: Augusto Bizzi