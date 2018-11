Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: spadisti secondi a Berna, fiorettiste terze ad Algeri

Arrivano altre due podi per l’Italia nel weekend di Coppa del Mondo di scherma. La squadra di spada maschile è seconda a Berna, mentre quella di fioretto femminile chiude al terzo posto ad Algeri.

Il quartetto composto da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Paolo Pizzo e Federico Vismara (terzo nell’individuale di ieri) è stato sconfitto in finale dalla Russia con il punteggio di 31-27. In precedenza gli azzurri avevano superato nettamente in semifinale la Corea del Sud per 45-31, con gli asiatici che poi hanno conquistato la finalina per il terzo posto contro l’Ungheria.

L’Italia aveva cominciato il suo cammino ai sedicesimi con la netta vittoria sul Brasile per 45-26, poi negli ottavi il 45-36 sul Giappone ed infine il successo nei quarti contro la Svizzera per 45-31.

L’Italia del fioretto femminile è terza ad Algeri. Il quartetto formato da Alice Volpi, Camilla Mancini, Erica Cipressa e Martina Favaretto è salito sul podio dopo aver vinto la finale per il bronzo contro l’Ungheria per 43-36. Le azzurre si erano arrese in semifinale alla Francia per 45-39, con le transalpine che si sono prese poi la vittoria, superando 38-37 alla stoccata supplementare la Russia. Elisa Di Francisca e Martina Batini, entrambe sul podio ieri, non erano state scelte dai tecnici per la prova a squadre, ma certamente torneranno utili dai prossimi appuntamenti.













foto Bizzi/Federscherma