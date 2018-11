Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: fiorettisti, sciabolatrici e spadiste aprono la nuova stagione

Super inizio di stagione per la Coppa del Mondo 2018-2019 di scherma. Si parte con un tris di armi in questo esordio: spada femminile, sciabola femminile e fioretto maschile.

Si comincia (almeno guardando il fuso orario) da Tallinn dove a scendere in pedana saranno le spadiste. Ritorna in gara la Campionessa del Mondo in carica, Mara Navarria, che proprio in Estonia aveva vinto lo scorso anno, aprendo al meglio una stagione che poi è risultata trionfale. La friulana è ovviamente qualificata di diritto al tabellone principale e con lei anche Giulia Rizzi, che proverà a conquistare quel podio tante volte sfiorato l’anno scorso. Dovrà, invece, affrontare le qualificazioni Rossella Fiamingo e ci si attende subito un pronto riscatto da parte della siciliana dopo una stagione passata abbastanza sottotono.

Grande attesa per le padrone di casa dell’Estonia, che sono state capaci di monopolizzare il podio europeo a Novi Sad: tripletta estone e vittoria di Katrina Lehis. Non ci sarà, invece, Emese Szasz mentre rientrano la russa Lyubov Shutova e l’ucraina Yana Shemyakina. Molto importante anche la prova a squadre di domenica e sarà l’occasione per il commissario tecnico Sandro Cuomo per cominciare a testare alcuni quartetti. Quasi sicuramente Fiamingo non sarà presente nella squadra, che, invece, verrà composta da Navarria, Rizzi e poi da Alice Clerici e Federica Isola.

Tallinn porta a dolci ricordi azzurri e lo stesso vale anche per la prova di Orleans, dove toccherà alle sciabolatrici. L’anno scorso la gara francese regalò una fantastica doppietta italiana con la vittoria di Rossella Gregorio ed il secondo posto di Loreta Gulotta, quest’ultimo purtroppo assente per infortunio. In casa Italia sarà presente, invece, Arianna Errigo, che dovrà scegliere entro marzo con quale arma combattere (sciabola o fioretto) in vista di Tokyo 2020.

Due assenze illustri in quel di Orleans come quelle dell’ucraina e numero uno del ranking Olga Kharlan e della russa Yana Egorian. Si aspetta grande incertezza, con le russe Sofya Podzniakova (Campionessa del Mondo) e Sofya Velikaya leggermente favorite sulle altre avversarie (le francesi Berder e Brunet, le ungheresi Marton e Pusztai e la rumena Pascu).

Domenica ci sarà la prova a squadre con la Francia che vuole confermarsi dopo il titolo mondiale. La Russia pare la prima avversaria vista la presenza di Podzniakova e Velikaya, ma attenzione anche all’Italia con il quartetto formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia.

Sempre in questo fine settimana toccherà anche agli spadisti in quel di Bonn. In Germania lo scorso anno ci fu il primo podio della carriera di Guillaume Bianchi e la squadra azzurra si presenta con grandissimi ambizioni. Alessio Foconi è reduce dal titolo mondiale e poi ci sono anche Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà. Questi quattro formeranno anche il quartetto della prova a squadre di domenica, dove è preannunciato il duello con gli Stati Uniti.

Americani che hanno vinto tutte le tappe della scorsa Coppa del Mondo, perdendo solamente la finale dei Mondiali proprio contro l’Italia. Nell’anno passato a Bonn ha vinto il russo Alexey Cheremisinov su Alexander Massialas, che saranno due protagonisti annunciati oltre agli azzurri già citati, all’altro russo Timur Safin, all’americano Race Imboden e al britannico Richard Kruse.

Questo l’elenco completo dei convocati azzurri

Fioretto Maschile: Valerio Aspromonte, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli, Francesco Trani

Sciabola Femminile: Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Beatrice Dalla Vecchia, Arianna Errigo, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Caterina Navarria, Eloisa Passaro, Benedetta Taricco, Irene Vecchi

Spada Femminile: Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Marta Ferrari, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio













foto Bizzi/Federscherma