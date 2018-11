Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: Alberta Santuccio sul podio a Tallinn. Eliminata al primo turno Mara Navarria

Subito un podio per l’Italia nella prima prova di Coppa del Mondo di spada femminile. A Tallinn (Estonia) Alberta Santuccio centra un ottimo terzo posto dopo essere stata sconfitta per una sola stoccata per 9-8 in semifinale da Hyojung Jung. La sudcoreana si è poi presa la vittoria nell’ultimo atto contro la rappresentante di Hong Kong Man Wai Vivian Kong con il punteggio di 10-6. Resta un po’ di amaro in bocca per la siciliana, che ha veramente sfiorato l’accesso alla finale. Sul gradino più basso del podio ci sale anche la cinese Sun Yiwen, sconfitta 4-3 da Kong.

Santuccio ha sconfitto al primo turno la francese Helene Ngom per 10-6, poi la polacca Alksandra Zahamchowska per 15-10 e soprattutto agli ottavi la russa Violetta Kolobova di una sola stoccata per 5-4. Le porte della zona podio le si sono aperte dopo la bella vittoria nei quarti contro la francese Laurence Epee, superata anche lei di una sola stoccata per 7-6.

Nessuna delle altre azzurre è andata oltre i sedicesimi: Federica Isola si è arresa a Kolobova con il punteggio di 15-8, Marta Ferrari è stata sconfitta per 15-9 dall’ungherese Budai ed infine Roberta Marzani ha perso all’ultima stoccata per 11-10 contro la portacolori di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong.

Esordio stagionale da dimenticare per Mara Navarria. La Campionessa del Mondo in carica e vincitrice proprio a Tallinn lo scorso anno è stata sconfitta al primo turno dalla russa Violetta Khrapina per 15-12. Subito fuori anche Giulia Rizzi, sconfitta per 8-7 dall’ungherese Budai.













foto Bizzi/Federscherma